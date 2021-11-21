مريم بندق



اعتبارا من اليوم الأحد تبدأ الاستعدادات على قدم وساق لإنجاز إجراءات تشكيل الحكومة لاستئناف اجتماعات مجلس الوزراء الاعتيادية والاستثنائية التي توقفت للأسبوع الثاني على التوالي، وأيضا استئناف جلسات مجلس الأمة لدور الانعقاد الثاني وإنجاز أولويات الحكومة والمجلس بعد حلحلة القضايا العالقة في جلسات الحوار الوطني الممتدة لإعلان مراسيم عفو جديدة.

وتترقب الأوساط السياسية والنيابية والشعبية بدء سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إجراء المشاورات التقليدية مع رؤساء مجالس الأمة ورؤساء مجالس الوزراء الحاليين والسابقين لاختيار رئيس الوزراء.

وبحسب مصادر مطلعة لـ «الأنباء»، توقعت ان يستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد كلا من رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الأسبق الشيخ ناصر المحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وذلك في إطار المشاورات التقليدية لتشكيل الحكومة الجديدة.

وعلمت «الأنباء» ان سمو الشيخ صباح الخالد سيعين رئيسا جديدا للوزراء لتشكيل حكومته الرابعة التي يتوقع إعلانها خلال شهر، أي منتصف ديسمبر أو مطلع يناير.

هذا، وسألت «الأنباء» بعض الوزراء عن عودتهم للحكومة فأجابوا: لم يتم إبلاغنا بعودتنا من عدمها، وأن فتح صفحة جديدة مع المجلس يتطلب حكومة جديدة.

وبشأن المرشحين الجدد للحكومة الجديدة، قالت مصادر مطلعة ان اتصالات تتم مع بعض الأسماء لاستعجال تشكيل الحكومة الجديدة، والتي لوحظ ان الاعتذار السمة الغالبة عليها، كاشفة عن ان حسم المرشحين سيتم بعد المقابلات مع الموافقين على دخول الحكومة الجديدة والتي ستتم رسميا بعد صدور مرسوم تعيين سمو الشيخ صباح الخالد رئيسا للوزراء.