أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة، ان مؤسسة البترول الكويتية أصدرت تعليمات إلى الشركات النفطية بوقف إعلانات التوظيف في القطاع النفطي، وذلك حتى تشكيل الحكومة الجديدة. وقالت المصادر ان قرار «البترول» الهدف منه القضاء على أي تكسب سياسي أو توجيه اتهامات لاحقة حول إجراءات التوظيف والاختبارات. وذكرت أن الشركات النفطية تقوم حاليا بإجراءات تسكين العمالة الجديدة لإعلانات التوظيف القديمة والخاصة بعمالة المقاول والإدارية. من جهة أخرى، قالت المصادر ان العمال في القطاع النفطي يترقبون صرف بدل تذاكر السفر السنوية خلال شهر يناير المقبل.