بشرى شعبان



كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط د.خالد مهدي، في تصريح خاص لـ «الأنباء» بشأن نقل تبعية دور الحضانة الخاصة من وزارة الشؤون إلى وزارة التربية، عن أن الأمانة العامة للتخطيط في طور إعداد مشروع تحت مسمى «مبادرة الألف يوم»، وهي أول ألف يوم حياة الطفل، والتي تأتي دعما للطفولة المبكرة وهذا ليس من شأن وزارة الشؤون او وزارة التربية فقط بل شأن مشترك وتعاون وتنسيق بين الجميع لدعم الطفولة قبل سنوات الدارسة، وهي مبادرة تندرج في المحور الثالث من خطة تنمية رأس المال البشري ضمن برنامج عمل الحكومة، وستكون المسؤولية الاولى على عاتق كل من وزارات الشؤون الاجتماعيـــة والتربيـــة والصحـــة بالتعاون مع الأمانة العامة للتخطيط كل في مجاله.



وأشار مهدي الى أنه تم إدراج المبادرة ضمن خطة عمل الحكومة، وقد باشرت الجهات المعنية إعطاء موافقاتها بالعمل على تنفيذ هذه المبادرة، وستكون منظمة «اليونيسف» الداعم الأممي لها.