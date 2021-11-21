توجه المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود بالتهنئة إلى ليلى الجاسم بمناسبة تعيينها من قبل شركة «غوغل» العالمية مديرا لقسم الاستراتيجيات والعمليات في فرعها بمدينة سان فرانسيسكو الأميركية.



وقال الحمود، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، «نهنئ ونبارك للأخت ليلى الجاسم بمناسبة تعيينها لدى عملاق التكنولوجيا شركة غوغل مديرا للاستراتجية والعمليات في سان فرانسيسكو».



وأضاف المستشار في الديوان الأميري «كفو وتستاهل.. إنجاز كويتي نسائي مشرف للمرأة، ونموذج ناجح للشباب الكويتي، نتمنى لها مزيدا من التوفيق والنجاح».