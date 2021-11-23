يقف مدرب برشلونة الجديد تشافي هرنانديز أمام أول اختبار جدي في مهمته الإنقاذية للنادي الكاتالوني، عندما يستقبل بنفيكا البرتغالي في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.



قاد تشافي، القادم من تدريب السد القطري، فريقه إلى فوز أول على إسبانيول 1-0 في الدوري المحلي، ليرتقي إلى المركز السادس في الترتيب، بعد بداية موسم مخيبة أدت إلى إقالة الهولندي رونالد كومان. دفع تشافي بتشكيلة عززها بلاعبين يافعين، فظهر أمثال غافي وإلياس أخوماش والمغربي عبدالصمد الزلزولي والنمسوي يوسف دمير وريكي بوتش ونيكو غونساليس.



قال لاعب الوسط التاريخي بعد الفوز على جاره اللدود: «لا يمكننا تجاهل مبادئنا.. يجب أن نخاطر أكثر».



لكن أمام بنفيكا، قد يكون ثمن المخاطرة باهظا، إذ يتنافس مع ضيفه على البطاقة الثانية في المجموعة لمرافقة بايرن ميونيخ الألماني الذي ضمن تأهله.



بعد بداية مخيبة شهدت خسارته مرتين أمام بايرن وبنفيكا بنتيجة واحدة 0 -3، عوض برشلونة جزئيا بفوزين على دينامو كييف الأوكراني بنتيجة واحدة أيضا 1-0، ليحتل المركز الثاني بفارق نقطتين عن بنفيكا الثالث.



وفي المجموعة عينها، يحل بايرن ميونيخ على دينامو كييف متذيل الترتيب، بعد ضمان تأهله إلى دور الـ 16.



يغيب عن الفريق البافاري في رحلته إلى العاصمة الأوكرانية خمسة لاعبين محجورين، بينهم يوزوا كيميش الذي أشعل فتيل النقاش في ألمانيا بعد رفضه التطعيم بسبب «مخاوف شخصية».



وحجر كيميش مرة ثانية هذا الموسم بعد أن كان على اتصال مع شخص أصيب بفيروس كورونا.



وأكد بايرن الأحد دخول لاعبيه غير المطعمين سيرج غنابري، جمال موسيالا، الكاميروني إريك مكسيم تشوبو-موتينغ والفرنسي مايكل كويزانس إلى الحجر.



وأشارت تقارير صحافية إلى نية بايرن في حسم أجور لاعبيه غير المطعمين، علما أن راتب كيميش السنوي يصل إلى 20 مليون يورو. ويعني الحجر الصحي لمدة أسبوع تكبده خسائر تبلغ حوالي 384 ألف يورو.



وفي المجموعة السادسة، يأمل مان يونايتد طي صفحة بداية موسمه المخيبة والتي شهدت إقالة مدربه النرويجي أولي غونار سولشاير، بعد خسارة أمام واتفورد المتواضع 1-4 أنزلته إلى المركز الثامن في ترتيب «البريمييرليغ».



وتسلم لاعب الوسط السابق مايكل كاريك الإشراف على الفريق في مبارياته المقبلة «في الوقت الذي يتطلع فيه النادي إلى تعيين مدرب موقت حتى نهاية الموسم».



وستكون مواجهة «غواصات» فياريال مصيرية لفريق «الشياطين الحمر» الذي يتعين عليه تجنب الخسارة، قبل الجولة الأخيرة التي ستكون مفتوحة على جميع الاحتمالات في حال سقوطه.



ويتساوى يونايتد في الصدارة مع فياريال بسبع نقاط، بفارق نقطتين عن أتالانتا الإيطالي الجاهز للانقضاض على ثنائي الصدارة والذي يحل على يونغ بويز السويسري الأخير (3).



ويتصارع تشلسي الإنجليزي حامل اللقب مع يوفنتوس الإيطالي على صدارة المجموعة الثامنة، مع أفضلية للثاني الذي يتصدر بـ 4 انتصارات كاملة وضمن التأهل مقابل 3 لتشلسي الذي خسر ذهابا أمام «السيدة العجوز» بهدف فيديريكو كييزا.



وسيضمن الفريق اللندني بطاقة التأهل الثانية بحال تعادله، بصرف النظر عن نتيجة المباراة الثانية بين زينيت الروسي (3) ومالمو السويدي (0).



وفي المجموعة السابعة، يدور صراع قوي على التأهل، حيث يحل ريد بول سالزبورغ النمسوي المتصدر (7) على ليل الفرنسي الوصيف (5)، فيما يبحث إشبيلية الإسباني الأخير (3) عن فوزه الأول عندما يستقبل فولفسبورغ الألماني (5).