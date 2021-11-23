أشاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مان يونايتد بمدربه السابق النرويجي أولي غونار سولشاير الذي أقاله النادي ووصفه بـ «الإنسان الرائع». وأقالت إدارة «الشياطين الحمر» سولشاير بعد الخسارة المذلة أمام واتفورد 1-4 التي تلت خسائر قاسية أيضا في الآونة الأخيرة. وقال رونالدو على تويتر متحدثا عن سولشاير: «لقد كان مهاجمي (زميلي) عندما جئت الى يونايتد للمرة الاولى وكان مدربي منذ عودتي إلى صفوف الفريق. لكن الأهم من ذلك كله، ان أولي هو إنسان رائع. أتمنى له كل الخير بكل ما سيقوم به في حياته. حظا سعيدا يا صديقي! انت تستحقه!».