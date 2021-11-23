الدوحة - فريد عبدالباقي



أطلقت قطر ساعة العد التنازلي لبطولة كأس العالم 2022، والتي تستضيفها للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2022، حيث نظمت اللجنة العليا للمشاريع والإرث بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» احتفالية خاصة على كورنيش الدوحة مساء أول من أمس.



وشهد الاحتفالية حضور رئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، ورئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو، وعدد سفراء مونديال قطر 2022 أمثال الكاميروني صامويل إيتو، والإنجليزي ديفيد بيكام، والبرازيلي كافو، كما شارك في الحفل نجم كرة القدم الفرنسي مارسيل ديسايي، رفقة نجم الكرة القطرية السابق عادل خميس، ومدرب السيلية القطري سامي الطرابلسي. وقام ديسايي بتقديم النسخة الأصلية من كأس العالم، وركل الكرة إيذانا ببدء العد التنازلي لمونديال قطر.



يشار إلى أن تصميم الساعة مستوحى من شعار كأس العالم قطر 2022، وقد أشاد إنفانتينو باستعدادات قطر لاستضافة المشجعين من كل أرجاء العالم، ومواصلة العمل على كل المستويات لتنظيم نسخة مبهرة من البطولة، مضيفا: «حققت قطر إنجازات فاقت التوقعات خلال الاستعداد لمونديال 2022، وتتأهب للترحيب بالمشجعين من كل دول العالم، كما تواصل الارتقاء بالعمليات التشغيلية واتخاذ خطوات جادة لإجراء مزيد من التحسينات في العديد من المجالات».