ألحق إنتر ميلان حامل اللقب الخسارة الاولى بضيفه نابولي المتصدر بفوزه عليه 3-2 في المرحلة الثالثة عشرة من بطولة إيطاليا لكرة القدم.



سجل للفائز التركي هاكان تشالهان أوغولو (25 من ركلة جزاء) والكرواتي إيفان بيريشيتش (44) والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (61)، وللخاسر الپولندي بيوتر جيلينسكي (17) والبلجيكي دريس مرتنز (79).



وقال مارتينيز بعد الفوز «كانت مباراة مهمة جدا بالنظر إلى ترتيب الدوري».



وأضاف: «كنا نلعب بشكل جيد ولكن النتائج لم تكن في صالحنا في بعض الأحيان، لكن اليوم لعب الفريق بقوة وبشخصية».



وكان نابولي ضمن الاحتفاظ بصدارة «سيري أ» بغض النظر عن نتيجته في ملعب جوسيبي مياتسا، عقب الخسارة الأولى أيضا لوصيفه ومطارده المباشر ميلان أمام مضيفه فيورنتينا 3-4. وعاد روما إلى سكة الانتصارات بفوزه الصعب على مضيفه جنوى في أول مباراة للأخير بقيادة مدربه الأوكراني نجم ميلان السابق أندري شفتشنكو 2-0.



وتقدم نادي العاصمة الذي حقق فوزه السابع هـــذا الموسم إلى المركز الخامس مع 22 نقطة، فيمــا تجمد رصـيـد جنــوى عند 9 نقاط في المركز الـ 18.



إسبانيا



انتزع ريال مدريد الصدارة برصيد 30 نقطة بفارق نقطة أمام المتصدر السابق ريال سوسييداد الذي سقط بعشرة لاعبين اثر طرد مدافعه أريتس إلوستوندو (76) في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه فالنسيا، ونقطتين أمام شريكه السابق في المركز الثاني وضيفه في المرحلة التالية إشبيلية الذي سقط في فخ التعادل أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس 2-2.



انجلترا



حقق توتنهام فوزه الأول في ثاني مباراة له بقيادة مدربه الجديد الإيطالي أنتونيو كونتي عندما تغلب على ليدز 2-1 في المرحلة الـ 12 من الدوري الانجليزي.



وحول النادي اللندني تخلفه بهدف للويلزي دانيال جيمس (44) إلى فوز بهدفين سجلهما لاعب الوسط الدولي الدنماركي بيار هويبييرغ (58) والمدافع الدولي الإسباني سيرخيو ريغيلون (69).