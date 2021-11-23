طــــرد نجـــــم لوس أنجيليس ليكرز ليبرون جيمس خلال فوز فريقه لوس أنجيليس ليكرز 121-116 على مضيفه ديترويت بيستونز، بعد أن ضرب أيزياه ستيوارت بمرفقه على وجهه، ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فيما عزز كل من غولدن ستايت ووريرز وشيكاغو بولز صدارتهما للمنطقتين.



وهذه المرة الثانية يطرد فيها ليبرون في مسيرته الاحترافية، وذلك بعد أن كان اللاعبان يتنازعان لالتقاط متابعة من رمية حرة مطلع الربع الثالث.



حاول ستيوارت مواجهة جيمس بعد تعرضه لإصابة فوق عينه اليمنى التي سالت منها الدماء. تدخلت مجموعة من لاعبي الفريقين وأعضاء الجهازين الفني وأفراد الأمن الذين حاولوا أيضا تهدئة الأمور، بعد أن حاول لاعب بيستونز مرارا وتكرارا العودة لمواجهة جيمس. ووقعت المشاجرة قبل 9:19 دقائق من نهاية الربع الثالث عندما كان ليكرز متأخرا 79-67. وكان أبطال 2020 دخلوا اللقاء بعد 3 هزائم متتالية ومجموع تسع في الموسم، مقابل 8 انتصارات.



ودافع أنتوني ديفيس، وقال: «الجميع في الدوري يعرف أن ليبرون ليس لاعبا قذرا. ما إن قام بالحركة، نظر إليه وقال له «أعتذر، لم أقصد ذلك». لا أعلم ما كان (ستيوارت) يحاول القيام به».



وبعد مراجعة اللقطات عبر الفيديو، احتسب الحكم خطأ فاضحا ضد جيمس وطرده من اللقاء، كما احتسب خطأين تقنين على ستيوارت ليخرج بدوره، فيما تلقى راسل وستبروك صانع ألعاب ليكرز أيضا خطأ تقنيا وطرد.