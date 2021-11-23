خلال السنوات الأخيرة، يحتل «التصنيع الذكي الصيني» المتميز بالصورة الجديدة المتمثلة في التكنولوجيا والجودة العاليتين مكانة ذات أهمية في السوق العالمية بشكل مستمر، مما يعود بالفائدة على شعوب العالم، أما في الكويت، فتعمل الشركات الصينية على رفع جودة الخدمة وزيادة النتائج الاقتصادية، وإبراز العلامات التجارية الصينية من خلال التصنيع الذكي، معتمدة على قوتها التكنولوجية وقدراتها الابتكارية، لتشارك إنجازات «التصنيع الذكي الصيني» مع الكويت.



وتم التقاط الصورة الأولى في 29 يونيو 2009، حيث أقيمت مراسم تسليم الحافلات من شركة تشنغتشو يوتونغ الصينية لصناعة الحافلات إلى شركة سيتي جروب الكويتية «سيتي باص»، الأمر الذي يرمز إلى دخول حافلات يوتونغ للسوق الكويتية للمرة الأولى، إن الحافلات التي اشترتها «سيتي باص» وهي 175 حافلة من طراز ZK6118HGA، من أكثر الموديلات مبيعا.



ومن أجل التكيف مع الخصائص المناخية في الكويت مثل الحرارة والجفاف والرمال العاصفية، قامت شركة يوتونغ بإجراء عشرات أنواع من التحسينات وباتخاذ عملية الفصل الكهربائي الكامل وخران المياه القابل للدوران، مما زاد بشكل كبير قدرة الحافلات على مقاومة التآكل والتبريد الحراري، كما قامت بإضافة أجهزة حماية إلى هيكل الحافلة لرفع قدرتها على امتصاص الارتدادات الناجمة من الأحجار، وهذا بدوره يوفر للركاب سفرا مريحا وآمنا وإلى جانب ذلك، تشكل حافلات يوتونغ رائعة التصميم معلما فريدا في شوارع الكويت.



وتم التقاط الصورة الثانية في معرض السيارات الدولي في 22 يناير 2019، حيث أقامت شركة ترومبتشي مؤتمرا لإطلاق السيارات الجديدة: GS4 وGS7 وGA8 وGS8 في مول 360 بمدينة الكويت، وكان من الحضور نائب وزير شؤون الديوان الأميري آنذاك الشيخ محمد العبدالله والسفير الصيني لي مينغ قانغ، وساهم هذا المؤتمر في الارتقاء بصورة العلامة الدولية لشركة ترومبتشي إلى مستوى جديد، والتي قد فتحت صالة عرض في الكويت عام 2013.



أما الصورة الثالثة فتم التقاطها في 11 يونيو 2020، حيث قامت شركة ساني للصناعات الثقيلة بتسليم 6 شاحنات رش متعددة الوظائف للتعقيم إلى مؤسسة الموانئ الكويتية، وهذه الشاحنات تستخدم لتطهير الحاويات والبضائع القادمة من جميع أنحاء العالم، ولدعم العمل التطهيري لفريق الطوارئ للمؤسسة في المخيمات والمواقع الحكومية ومحطات الطاقة وغيرها من المرافق، سعيا إلى مكافحة وباء كوفيد-19.



كما تم التقاط الصورة الرابعة في 28 مايو 2021، حيث غادرت ناقلة النفط الخام العملاقة التي تبلغ حمولتها الإجمالية 318 ألف طن متري ميناء هولوداو الصينية وبدأت رحلتها تحت أشعة الشمس الساطعة بضفة بحر بوهاي، بحيث تمت عملية تسليمها إلى شركة ناقلات النفط الكويتية من قبل شركة بوهاي لصناعة السفن والصناعات الثقيلة التابعة لشركة داليان الصينية لبناء السفن، والتي قامت بتطوير ناقلة النفط الخام العملاقة هذه وتصميمها وبنائها بشكل مستقل، فتتوافق الناقلة مع أحدث المواصفات، وتواكب المعايير الدولية الرائدة من حيث الأداء وتوفير الطاقة وخفض الانبعاثات وحماية البيئة وغيرها. فقد دل تسليم هذه الناقلة على قدرة شركة بوهاي الصينية وقوتها في بناء ناقلات النفط الخام العملاقة، كما رمز إلى نجاحها في دخول سوق الكويت والشرق الأوسط.