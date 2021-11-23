تنطلق فعاليات المؤتمر الثالث لتعليم وبحوث الأمن السيبراني (CERC) اليوم، وهو مشروع مشترك تنظمه حكومة المملكة المتحدة بالتعاون مع جامعة الكويت والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات (CITRA) وكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا (KCST)، وذلك في كلية العلوم الحياتية ـ المسرح الروماني ـ الدور الثاني بمدينة صباح السالم الجامعية من الساعة الـ ١١ صباحا حتى الساعة الـ ٦ مساء بتوقيت الكويت. ويتمحور موضوع مؤتمر CERC 2021 حول تقنيات حماية التكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية الوطنية الحيوية، ويركز المؤتمر هذه السنة على التوعية العامة وبناء القدرات والخبرة المحلية في مجال الأمن السيبراني، ويؤكد على أهمية تعليم مواضيع الأمن السيبراني.