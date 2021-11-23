انخفاض الوفيات خلال نوفمبر وأكتوبر إلى 22 حالة أغلبها لم يتلقَّ اللقاح .. ولا اشتراط لـ«التنشيطية» لدخول البلاد

مريم بندق



اكتفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» بالقول إنه مع ترقب صدور مرسوم تعيين رئيس الوزراء فإن الأمل ينصب على تشكيل حكومة توافقية شبه برلمانية تحقق المصلحة العليا للبلاد وتلبي مطالب المواطنين، لافتة إلى أن المدة الزمنية لتشكيل الحكومة ضرورية لاختيار أكثر من مرشح للحقيبة الوزارية، على أن يتم التشاور بشأنهم مع القيادة السياسية.



هذا، واستبعدت مصادر مطلعة إلغاء الحكومة الجديدة قرار منع غير المطعمين من السفر للخارج، كاشفة عن أن القرار قرار حكومة مجتمعة بدعم رئيس الوزراء وليس قرار وزير بمفرده.



وثمنت المصادر التزام المواطنين والمقيمين بالاحترازات الصحية ومنها الالتزام بلبس الكمام في دور العبادة والأماكن المغلقة، واستمرار التباعد في المطاعم والمقاهي منذ صدور قرار مجلس الوزراء في أكتوبر.



وقالت إن هذا الالتزام تزامن معه الاقبال على تلقي اللقاح من جانب كل فئات السن سواء الكبار أو الشباب او الأطفال، داعية كل من لم يتلق اللقاح حتى الآن إلى المبادرة بأخذه مع تطعيمات فصل الشتاء للحماية من أي اصابة ولمنع التحورات الجديدة.



وكشفت عن ان اهم نتائج الحملة الوطنية للتطعيم انخفاض الوفيات بسبب كورونا خلال شهري نوفمبر وأكتوبر، مشيرة إلى أن الـ 22 حالة وفاة التي حدثت خلال الفترة نفسها بعضهم غير مطعم وبعضهم من كبار السن.



وبشأن اشتراط تلقي الجرعة الثالثة «التنشيطية» للسماح بالدخول إلى البلاد، أجابت المصادر: نستبعد ذلك الآن، مؤكدة ان استمرار الاحترازات فرض عين على الجميع لحماية أنفسهم من اي إصابات ومنع الموجة الثالثة.



وردا على سؤال حول المدى الزمني لإعلان رفع القيود عن غير المطعمين والسماح لهم بالسفر ودخول المطاعم والمقاهي، أجابت المصادر: لا تاريخ يلوح في الأفق لرفع قيود عن غير المطعمين، وشرط واحد فقط للسماح لهم بالسفر يتمثل في تلقي جرعتي اللقاح تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن.