







قام مركز «ريكونسنس» للبحوث والدراسات بتنظيم حلقة نقاشية خاصة ومغلقة مع بعض البعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى الكويت، للحديث حول موضوع تهديدات الطائرات من دون طيار «الدرونز» وتكنولوجيا مكافحتها، مع ضيف المركز بالكويت، الخبير الدولي د.سكوت كرينو، المستشار الحالي لجهاز الأمن القومي ووزارة الدفاع الأميركية، وذلك بحضور المؤسس والرئيس التنفيذي للمركز عبدالعزيز العنجري، ونائب الرئيس التنفيذي يوسف الغصين.



وتطرقت الحلقة النقاشية الخاصة إلى عدة موضوعات منها على سبيل المثال لا الحصر:



1 ـ منطقة الشرق الأوسط كنقطة محورية في حرب الطائرات من دون طيار.



2 ـ تقنيات وتكنولوجيا الطائرات من دون طيار وأثرها على أسلوب الحروب التقليدية.



3 ـ أثر وتبعات نوع السياسة الخارجية للدول في استقطاب اهتمام الجماعات الارهابية.



4 ـ مكامن الضعف والقوة لدى دول المنطقة في التعامل مع هذا النوع من الهجمات.



5 ـ آليات الاستخبارات المضادة والتحليل الجنائي لتعقب وتعطيل الدرونز.



وشارك في الحلقة النقاشية ممثلون عن سفارات كل من: الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، كندا، اليابان، تركيا، تونس، الهند، وعمان.



وعن هذه الزيارة، صرح العنجري قائلا: لقد زرنا د.كرينو في مكتبه بالعاصمة واشنطن العام الماضي وتحديدا في مارس 2020، ثم قمنا بعمل حوار صحافي مطول معه في سبتمبر 2020. واستضافتنا اليوم (أمس) بالمركز للدكتور كرينو في الكويت، تأتي ايمانا منا بضرورة توفير المعرفة الحديثة من مصادرها في كل الموضوعات ذات الانعكاسات المباشرة على أمن الكويت ودول الجوار.



وأضاف العنجري: من المقرر ترتيبنا بالمركز لعدد إضافي من الحلقات النقاشية المغلقة، تجمع الخبير الاميركي د.كرينو مع مجموعات مختلفة من اصحاب الاختصاص والاهتمام.