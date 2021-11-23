المؤتمر يعقد في «شيكاغو» برعاية رئيس الوزراء من 25 إلى 28 الجاري

تشارك صناعات الغانم، إحدى أكبر الشركات الخاصة في المنطقة، في المؤتمر السنوي السابع والثلاثين لاتحاد طلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية، المزمع انعقاده في مدينة شيكاغو الأميركية، وذلك من 25 إلى 28 الجاري تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.



يحمل المؤتمر هذا العام شعار «جيل طموح لتحقيق رؤية وطن» ويضم برنامج المؤتمر نخبة من المتحدثين من ضمنهم عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية والرياضية، كما يشمل عددا من ورش العمل والمحاضرات حول مواضيع متنوعة مثل التصوير والصحة والتغذية والرياضة، بالإضافة إلى مسابقات وفقرات ترفيهية للطلبة المغتربين في الولايات الأميركية المتحدة.



وحول مشاركة صناعات الغانم برعاية هذا المؤتمر، صرح مدير عام أول إدارة الموارد البشرية المركزية في صناعات الغانم أنس العتيقي: «نفخر في شركة صناعات الغانم باستمرار دعمنا للمؤتمر السنوي لاتحاد طلبة الكويت - فرع الولايات المتحدة الأميركية، والذي يأتي تماشيا مع مساعي شركة صناعات الغانم المستمرة للاستثمار بالكفاءات الوطنية الشابة، كما يسعدنا أن نعلن من خلال هذا المؤتمر عن انطلاق برنامج أكاديمية صناعات الغانم، وهو برنامج تدريبي يهدف لاستقطاب حديثي التخرج من عدة تخصصات ليتيح لهم العمل واكتساب الخبرة في شركة عالمية تدير عددا من أكبر وأشهر العلامات التجارية الرائدة في مختلف القطاعات».



تعد هذه المشاركة الثالثة عشرة لصناعات الغانم في هذا المؤتمر، وذلك ضمن إطار جهودها للتركيز على دعم التعليم والاستثمار بالكوادر والطاقات الوطنية.



وتأتي رعاية المؤتمر السنوي لاتحاد طلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية في شركة صناعات الغانم، والذي تلتزم الشركة من خلاله بالعطاء للمجتمع، وذلك عن طريق دعم التعليم وتمكين الشباب وتشجيع ريادة الأعمال، بالإضافة لكون الشركة من أكبر الداعمين لجمعية إنجاز الكويت، المعنية بتمكين الشباب وتثقيفهم حول الإبداع والمعرفة المالية والجاهزية للعمل.