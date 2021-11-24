أسامة أبوالسعود



ضمن أنشطته المتعددة، نظم فريق «لآلئ كويتية» للفن التشكيلي معرضا فنيا مساء أول من أمس بعنوان «بسمة أمل» برعاية نقابة العاملين بوزارة التربية وحضور مديرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة د.غادة إبراهيم، وذلك في مقر اتحاد العاملين بالقطاع الحكومي، وحظي بمشاركة 40 لوحة أبدعتها 34 فنانة تشكيلية كويتية.



وعقب افتتاح المعرض، أعربت مديرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة د.غادة إبراهيم عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث الفني وما تضمنه من قيم إيجابية جميلة ومنها رسم البهجة والفرحة في نفوس أطفالنا الذين يخضعون للعلاج داخل مستشفيات الوزارة.



وقالت إبراهيم ان تلك اللوحات الجميلة تعكس روح الفنان الكويتي الحقيقي وشعوره النبيل للتخفيف من معاناة المرضى وخاصة الأطفال، فحينما تتزين أجنحتهم بتلك اللوحات الفنية الجميلة سيساعد ذلك على إدخال الفرحة إلى قلوبهم والإسراع في شفائهم بإذن الله، معلنة عن دعم وزارة الصحة الكامل للأعمال الفنية المتميزة لتحفيز الفنانات على تقديم المزيد من الإبداع.



وذكرت انها تحتاج الى وضع لوحات فنية في أجنحة أخرى مثل مرضى السرطان، مؤكدة انه ستكون هناك جلسات علاج بالرسم لبعض مرضى السرطان، وستشارك في اي معرض يناسب وزارة الصحة، معربة عن سعادتها الكبيرة بأن يشتمل المعرض على ورش أطفال يرسمون بأيديهم وبتعبيراتهم الرقيقة زملاءهم الأطفال ويشعرون بالآخرين، مما يؤصل قيمة العطاء لديهم، كاشفة عن تعاون ومعارض فنية مصاحبة لأي فعاليات صحية مقبلة، مثل حملات التبرع بالدم ومواجهة التدخين وغيرها.



بدورها، قالت رئيسة لجنة المرأة في نقابة العاملين بوزارة التربية د.سناء العصفور ان المعرض يأتي ضمن المبادرات والأنشطة الفعالة التي يقوم بها فريق «لآلئ كويتية» والذي تواصلت أعماله خلال الفترة الماضية، حيث نظم العديد من الأنشطة في الأماكن المفتوحة حفاظا على صحة وسلامة الجميع.



وأشارت العصفور إلى ان المعرض يأتي للتواصل بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ممثلة بفريق «لآلئ كويتية» للفن التشكيلي والمعرض وهو الأول المخصص للأطفال يشمل لوحات فنية مرسومة بأياد كويتية لإدخال البهجة والسرور على نفوس أطفالنا المرضى أثناء تلقيهم العلاج داخل المستشفى والتبرع باللوحات لتزين أجنحة الأطفال بجميع المستشفيات الحكومية، لتخفيف معاناتهم الجسدية وغرس الفرحة في قلوبهم، مؤكدة ان عدد المشاركات في المعرض بلغن 34 فنانة تشكيلية كويتية شاركن بـ 40 لوحة مهداة الى وزارة الصحة.