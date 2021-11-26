يتسلم كل طالب مسجل الجوازات الخمسة ذات الألوان: الأحمر والأخضر والأزرق والفضي والذهبي

عبدالعزيز الفضلي



دعا وكيل التنمية التربوية والانشطة بوزارة التربية فيصل المقصيد الادارات المدرسية بمراحلها المختلفة، ما عدا رياض الاطفال، الى حث الطلبة على التسجيل والمشاركة في مبادرة تحدي القراءة في دورتها السادسة. وأوضح المقصيد، في نشرة اصدرها وتلقت «الأنباء» نسخة منها، آلية المبادرة والتي ستكون على النحو التالي:



1 ـ يكلف مدير المدرسة مشرفا للمبادرة أمين مكتبة ـ معلم لغة عربية، وبحد أقصى 3 مشرفين تناسبا مع عدد الطلبة المشاركين.



2 ـ على المدارس التي سجلت العام الماضي وترغب في الاشتراك لهذا العام ألا تقوم بالتسجيل مرة أخرى، بل تقوم فقط باستخدام نفس الحساب أوتقوم بتحديث اسم وبيانات المستخدم في تغيير المشرف المسؤول عن حساب المدرسة.



3 ـ تستطيع المدارس الجديدة الراغبة بالمشاركة البدء بالتسجيل أي وقت فالنظام مفتوح بصورة دائمة.



4 ـ تقوم المدارس الراغبة في المشاركة بتبليغ مشرفي المبادرة بالمناطق والإدارات التعليمية بعد صدور النشرة الخاصة بالمبادرة والمتابعة وفق الخطة الموضوعة.



5 ـ الإعلان عن المبادرة بالوسائل المختلفة في المدرسة.



6 ـ متابعة وتفعيل مبادرة تحدي القراءة العربي في جميع أركان المدرسة، وحث الطلبة على المشاركة وعمل الأنشطة والفعاليات



7 ـ تسجيل الطلاب من خلال مدارسهم عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة.



8 ـ بعد التسجيل، يتسلم كل طالب مسجل الجوازات الخمسة ذات الألوان والأحمر، الأخضر، الأزرق، الفضي، الذهبي، والذي يحتوي على 10 تأشيرات قراءة بواقع 10صفحات لكل جواز بمجموع 50 تأشيرة ويمكن تحميل جوازات التحدي من موقع مبادرة تحدي القراءة العربي.



9 ـ يقرأ الطالب الكتاب ويلخصه في صفحة واحدة ليحصل بذلك على تأشيرة القراءة، وعدد صفحات الكتب والقصص حسب الفئات بدليل المشاركين على موقع تحدي القراءة العربي.



10 ـ يكمل الطالب الجوازات الخمسة، ويكون بذلك قد قام بقراءة وتلخيص 50 كتابا خارج المقرر خلال العام الدراسي وهو شرط أساسي لدخول التصفيات الأولى على مستوى المدرسة.



11 ـ تبدأ التصفيات الأولى من تحدي القراءة العربي على مستوى المدرسة بلجنة تحكيم داخلية يتم تشكيلها من قبل مدير المدرسة.



12 ـ يتم اختيار الفائزين للتصفيات الأولى بنسبة 10% من عدد الذين أتموا جوازات التحدي الخمسة 50 تأشيرة بحد أقصى 3 مشاركين من كل مدرسة، وذلك قبل 1 مارس 2022.



13 ـ ترسل نتائج التصفيات الأولى للمنسق بتاريخ 3 ـ 7 مارس 2022 استعدادا للتصفيات الثانية.



14 ـ تقام التصفيات الثانية على مستوى المنطقة التعليمية بإشراف لجنة تحكيم من وزارة التربية برئاسة الموجه الفني العام للغة العربية خلال شهر مارس 2022، ومن ثم التصفيات الثالثة على مستوى الكويت.



15 ـ تجرى التصفيات الرابعة والنهائية في دبي للأول من كل دولة لاختيار بطل التحدي على مستوى جميع الدول من قبل لجنة متخصصة، ويتم تتويج الفائزين وتكريم أوائل المشاركين في الحفل الختامي للمسابقة.



16 ـ توثق المدرسة جميع الخطوات والإجراءات والفعاليات والأنشطة الخاصة بمبادرة تحدي القراءة العربي استعدادا لمسابقة أفضل مدرسة متميزة على مستوى الكويت والوطن العربي ويسلم الملف للمنسق في 13 مارس 2022.



17 ـ يوثق مشرفو المناطق والإدارات التعليمية جميع الخطوات بمبادرة تحدي القراءة العربي ويضعها بملف لعرضها على اللجنة استعدادا لمسابقة المشرف المتميز ويسلمها للمنسق في 27 مارس 2022.