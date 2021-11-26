عبدالعزيز الفضلي



يواصل المركز الوطني لتطوير التعليم بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية استعداداته لتنظيم اختبار «ميزة» يوم 12 ديسمبر المقبل، وهو اختبار إلكتروني يطبق على عينة واسعة من المتعلمين البنين والبنات بالصفين الخامس والتاسع في مواد: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم بواقع 50 متعلما من كل مدرسة. ويتوافر في الاختبار الجدية والموضوعية وتظهر للمتعلم نتيجته إلكترونيا عقب انتهائه من الإجابة عن الأسئلة فورا، ويعد تمهيدا للمشاركة في الاختبار الوطني المقرر عقده في شهر أبريل من العام المقبل.