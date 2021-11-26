طالب رئيس الجمعية الكويتية للدراسات العليا د.محمد العتيبي المجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم بتحديد ملامح الجامعة والإعلان عنها في أقرب وقت ممكن.



وقال العتيبي، في تصريح صحافي، ان التقارير الصحافية التي تصدر بين حين وآخر بشأن أعمال المجلس التأسيسي للجامعة مخيبة للآمال والتطلعات التي يطمح إليها حاملو شهادات الماجستير والدكتوراه، وغير واضحة المعالم.



وشدد على ضرورة وجود توضيحات بشأن أعمال المجلس التأسيسي وآلياته، والكشف عن رؤيته وخطته للجامعة والكليات التي ستنشئها، بالإضافة إلى التخصصات العلمية التي ستدرس بالكليات، للإسراع في إعداد وتجهيز الكوادر الوطنية بما تحتاجه الجامعة من الأساتذة أصحاب التخصصات من حملة الشهادات العلمية والماجستير والدكتوراه.



ودعا المجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم إلى اشراك الجمعيات المعنية بالتعليم من أصحاب التخصص الذين لديهم الدراسات والخبرات الأكاديمية والإدارية في وضع الاستراتيجيات لبناء صرح أكاديمي متكامل وفق رؤية محددة حول احتياجات سوق العمل الكويتي، من تخصصات العلمية والأكاديمية والتقنية والفنية، لافتا إلى ان جمعية الدراسات العليا لديها الكوادر الوطنية في جميع التخصصات أصحاب الشهادات العلمية (الماجستير والدكتوراه) الذين يعملون في مختلف الجامعات داخليا وخارجيا.



واختتم العتيبي تصريحه مطالبا المجلس التأسيسي بضرورة وضع التصورات النهائية خلال فترة زمنية وجيزة لتشغيل الجامعة وكلياتها المزمع إنشاؤها لقبول الطلبة المستجدين لحل أزمة القبول التي تعاني منها مؤسسات التعليم العالي عاما بعد آخر، مع التأكيد على وجود فرصة حقيقية للأساتذة الحاصلين على شهادات الماجستير والدكتوراه من الجامعات المعتمدة.