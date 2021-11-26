

بدأت كلية التربية الأساسية بوضع الخطة التشغيلية لفرعها في الجهراء، وذلك استعدادا لاستقبال الطالبات في الفصل الدراسي القادم من العام الأكاديمي 2021 /2022.



وصرحت مساعد العميد للشؤون الطلابية في فرع الجهراء د.حنان تقي، في تصريح صحافي، عن خطة العودة الكاملة التي تم اعتمادها من قبل عميد الكلية د.فريح العنزي والتي تهدف إلى استغلال كلية التربية الأساسية فرع الجهراء بالشكل الصحيح مما يساعد على توسع الكلية لاستيعاب أكبر عدد ممكن من طلبة الكلية، والتي يبلغ إجمالي عدد منتسبيها حوالي 25 ألف طالب وطالبة.



وقد استندت الخطة المعتمدة على خطين متوازيين هما: جداول المستجدين التي تتضمن مواد التخصص ومواد عامة بواقع 14 وحدة تقدم كلها في الجهراء، وقد تم وضعها لمساعدة الطالبات على قطع شوط دراسي كبير حرصا من عمادة الكلية على سير الطالب بخطى واضحة نحو التخرج، وجداول المستمرين التي تم تصميمها لتتكامل المواد فيما بينها بدون تعارض المواد العامة ومواد التخصص مما بدوره يوفر جداول كاملة للطالبات دون الحاجة للتنقل بين فرعي الكلية.



وأضافت مساعد العميد أن الكلية ستقوم كذلك بتوفير جميع الخدمات الموجودة في العارضية من مكتب تسجيل وارشاد ومكتبة وكافتيريا، بينما تميز فرع الجهراء بوجود فرع لشركة «تروللي» وباصات تتنقل كل ساعة بين فرعي الكلية.



من جهته، أعلن عميد كلية التربية الأساسية د.فريح العنزي، عن دعمه الكامل للخطة التشغيلية حيث توفر السعة المكانية لجميع الطالبات المستجدات والكثير من الطلبة المستمرين، وبهذا تكون كلية التربية الأساسية مستعدة لاستقبال الطلبة والطالبات في الفصل القادم 2021 /2022 حضوريا.



ودعا عميد الكلية جميع أعضاء هيئة التدريس والتدريب والطالبات، الى الاستفادة من الخدمات المقدمة من قبل الكلية في فرع الجهراء.