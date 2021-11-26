دعت الهيئة العامة للشباب الكويتية أولياء الأمور والطلبة المتميزين في المرحلة الثانوية إلى المبادرة بالتسجيل في مركز الإرشاد الأكاديمي عبر موقعها الإلكتروني بما يسهم في مساعدة هؤلاء الطلبة على الالتحاق بأفضل الجامعات العالمية من خلال استيفاء شروط القبول بما يتسق وضوابط «التعليم العالي» بشأن بعثات التميز.



وقال المدير العام للهيئة العامة للشباب د.مشعل الربيع في تصريح صحافي، إن الإرشاد الأكاديمي، وهو مشروع مشترك مع وزارتي «التربية» و«التعليم العالي»، يعد أحد المشاريع الرئيسية المدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة ويستهدف تقديم الخدمات التأهيلية والتدريبية والإرشادية بما يعزز فرص قبول الطلبة الكويتيين في أفضل 50 جامعة عالمية والحصول على تعليم أكاديمي متميز.



وأضاف الربيع أن المركز «الأول من نوعه في المنطقة» يقوم بمراسلة الجامعات ويساعد الطلبة في إعداد السيرة الذاتية وصياغتها وزيادة ساعات الخدمة المجتمعية والتطوعية لهم، فضلا عن توفير مرشد لكل طالب لإرشاده لإعداد سيرته الذاتية والمتطلبات الجامعية والتخصص المميز الذي يطلبه سوق العمل.



وأوضح أن المركز الذي جاء تلبية لحاجة ملحة في مجال التعليم يعد من المشاريع التنموية ذات المردود الإيجابي والاقتصادي والتنموي على مخرجات التعليم وصنع قادة المستقبل عبر توفير تعليم نوعي جيد ومتميز.