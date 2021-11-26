ليلى الشافعي



أشاد رئيس مبرة العوازم الخيرية حمد البسيس بدور الجمعيات التعاونية والمبرات والجمعيات الخيرية في التصدي لوباء «كوفيد- 19». وقال خلال الحفل الذي نظمته مبرة العوازم الخيرية أول من امس، وحضره رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية والاستهلاكية سعد الشبو ومختار منطقة سلوى فايز الحماد ورؤساء مجلس إدارة وأعضاء جمعية سلوى وبعض رؤساء ومديري الجمعيات الخيرية وأعضاء مبرة العوازم الخيرية، كان لا بد من إعطاء كل ذي حق حقه ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، خاصة أن الجمعيات التعاونية قامت بجهد ودور كبير في توفير الأمن الغذائي وتسابقت لتحقيق جميع المتطلبات والأغذية والسلع، كما كان للجمعيات الخيرية دور لا يغفل في مساعدتها داخل الكويت وخارجها، مؤكدا انه في الشدائد تظهر معادن الشعب الكويتي المعطاء وتحمل المسؤولية المجتمعية والوطنية وهذا ما ظهر خلال أزمة كورونا، حيث تم تذليل الصعوبات وتوفير الغذاء والوصول به الى الناس في مكان إقاماتهم.



وشكر وزارة الشؤون والقائمين عليها الذين ذللوا الصعاب ووقفوا بجانب المبرات والجمعيات الخيرية وشكر وسائل الإعلام في نشر التوعية على المواطنين وطمأنتهم، وشكر من دعم المبرة وتحمل الصعوبات دون مقابل.



جدير بالذكر ان مبرة العوازم الخيرية كرّمت 39 شخصا من رؤساء اتحاد الجمعيات التعاونية ومراقبي وزارة الشؤون وبعض رؤساء ومديري الجمعيات الخيرية واتحاد المبرات والجمعيات الخيرية.