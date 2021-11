إعادة تصوير الكثير



من المشاهد في فيلم «Doctor Strange 2»



كشفت تقارير جديدة أن فيلم «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» يخضع لإعادة تصوير ضخمة لبعض مشاهده، وفقا لصحيفة «The Hollywood Reporter»، حيث يعمل نجم السلسلة بنديكيت كامبرباتش والمخرج سام رايمي 6 أيام بالأسبوع لمدة 6 أسابيع لإتمام التصوير الجديد، وسيقوم رايمي بإخراج وتأليف المشاهد المعاد تصويرها مع مؤلف مسلسل «Loki» مايكل والدرون وفقا للسيناريو الجديد.