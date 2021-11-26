حقق مسرح الدانة، الوجهة الترفيهية الأولى من نوعها في مملكة البحرين، نجاحا كبيرا في حفله الأول الذي أقيم في بداية نوفمبر الجاري. وأعلن المسرح عن حفله الثاني مع النجم العالمي خالد، وذلك يوم الأربعاء الموافق 8 ديسمبر المقبل.



وحقق النجم العالمي خالد نجاحا هائلا عندما أطلق أغنيته الأولى التي نالت خمس جوائز بلاتينية، قبل تخرجه في المدرسة الثانوية، مما أدى إلى كسب مكانته في قائمة «تايم» للشخصيات المؤثرة لسنة 2019، ومنذ تحقيق نجاحه الكبير في ألبومه الأول، قدم النجم العالمي ألبومه الثاني الذي نال أكثر من 5.3 مليارات استماع على مختلف المنصات الغنائية.



وقد أعلن خالد في وقت سابق من هذا العام عن إصدار ألبومه الثالث، والذي يتعلق بإيجاد هدف في عالم متصل رقميا ومنفصل عاطفيا. وأشار إلى أنه حصل على إلهامه لهذا الألبوم بسبب جائحة كورونا لأنها قد استلهمت مشاعره حين انقطع عن أصدقائه وأحبته.