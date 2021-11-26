يتمحور فيلم «Encanto» حول السحر، وتتناول قصته حكاية ميرابيل مادريغال (ستيفاني بياتريس) البالغة من العمر 15 عاما، والتي تعيش مع عائلتها مختبئين في جبال كولومبيا في منزل ساحر نابض بالحياة، يتلقى كل فرد في عائلة مادريغال هدية خاصة وفريدة من نوعها «تفتح» عندما يبلغون من العمر 5 سنوات، وتستند هذه القوى بشكل عام الى شخصياتهم، ويمكن القول ان كل شيء في هذا العمل، ابتداء من الموسيقى ووصولا إلى الأنيميشن والقصة، يذهل المشاهدين بطريقة سحرية، لكن هذا السحر هو أيضا ما يميزه عن غيره، حيث يمثل المرة الأولى التي تنغمس فيها «Disney» في واقعية السحر (مجازيا).



يبدأ «Encanto» بافتتاحية مرحة، حيث نتعرف على عائلة «مادريغال» فهناك الشقيقتان لويزا (جيسيكا دارو) وإيزابيلا (ديان غيريرو)، اللتان تتمتع الأولى بينهما بقوة فائقة، والأخرى بالقدرة على جعل الزهور تتفتح، وهناك والدة ميرابل جولييتا (أنجي سيبيدا) التي يمكنها علاج الناس من خلال طبخها، وخالتها بيبا (كارولينا جيتان) التي تستطيع التحكم بالطقس، وهناك قريبتهم دولوريس (أداسا) التي لديها قوة سمع مطورة، والقريب كاميلو (رينزي فيليز) الذي يمكنه تغيير شكله، والقريب أنطونيو (رافي كابوت كونيرز) الذي يستطيع التحدث إلى الحيوانات، أما أبويلا (ماريا سيسيليا بوتيرو) فهي التي تترأس العائلة وتحافظ على انضباط الجميع، سواء للأفضل أو للأسوأ.



بالرغم من أنها محاطة بعائلة سحرية، فإن «ميرابل» هي الوحيدة التي لا تتمتع بقوى خاصة، على الرغم من شخصيتها الغريبة والمتعاطفة، وخلال حفل الكشف عن هبة «أنطونيو»، تلاحظ أن منزلها يبدو وكأنه في خطر التعرض للانهيار، لكن تحذيرات ميرابل المستمرة تواجه آذانا صماء، حيث يفترض كل من حولها أنها تتصرف كذلك بسبب شعورها بالإحباط لعدم حصولها على هبة خاصة، ومع عقدها العزم على إنقاذ منزل عائلتها، تضطر الى اتباع الأدلة التي تركها قريبها الذي غادرهم برونو (جون ليغويزامو)، والذي اختفى بعد أن جعلته قواه في رؤية المستقبل العضو الأقل شعبية في العائلة.



تتضافر الكثير من العناصر في «Encanto» لتقديم قصة مدروسة بعناية ومليئة بالروح الاحتفالية، لاسيما فريق التمثيل الصوتي المتألق، وتجلب بياتريس بدور «ميرابل» القدر المناسب من السحر والمصداقية للمراهقة غير السحرية، وبالمثل يتمكن ليغويزامو بدور «برونو» من تحقيق التوازن بين الفكاهة والاستياء الشديد لشخص يعاني لسنوات من الأذى العميق والعار، وتحصل كل من دارو وغويريرو بدوري «لويزا» و«إيزابيلا» على فرصتهما للتألق أثناء الأغاني المنفردة التي لا تضيء الشاشة فحسب، بل تظهر بمهارة التعقيدات الخفية التي تحملها هذه الشخصيات معها.



يضفي «Encanto» من الناحية البصرية بهجة مليئة بالألوان المذهلة والرسوم المتحركة الجميلة والموسيقى النابضة بالحياة والمتعة التي تنبثق من الشاشة، ولا يشعر المشاهد بأن القصة بطيئة أو غير ملهمة إطلاقا، ويمزج بسهولة بين المشاعر المؤثرة والفكاهة بطريقة تبدو سلسة، عبر الأغاني الأصلية، وسترون نمطا مبهرا من حيث الموضوع والموسيقى في الأغاني التي قام بتأليفها «جيرماين فرانكو» خصوصا لهذا العمل، وفي معانيها الأعمق حول الانتماء والهوية.



يمزج «Encanto» بين العائلة والحب والقبول وحتى الصدمات التي تتعرض لها الأجيال، وهو يدور حول العثور على ذاتك الحقيقية، وتعلم أنك لست مضطرا لتناسب القالب الذي يريده العالم أو الأشخاص الذين تحبهم، إنه يتمحور حول الابتعاد عن التقاليد غير الصحية والتي عفا عليها الزمن، وقبول أن بناء شيء جديد لا يعني أن الذكريات القديمة ليست مهمة.



وعلى أمل صنع فيلم ذي مغزى سواء للمجتمع اللاتيني أو لعالم قطاع الرسوم المتحركة الأوسع، ابتكر المؤلفان كريس كاستروسميث وجاريد باش عالما يشبه إلى حد كبير «ميرابل»، حيث يعتنق قلبه البشري ويضيء أكثر من أي شيء تم إنشاؤه بواسطة قوى خارقة للطبيعة.