يبدو أن الممثل توم هولاند عانى من وقت صعب خلال تصوير فيلم «Uncharted» الواقعي من«Sony» لدرجة أنه أكد أن «تصوير الفيلم حطمه للغاية»، ففي مقابلة صحافية ناقش الممثل الشاب الإرهاق النفسي والجسدي الذي يتطلبه تصوير المشاريع المليئة بالحركات الخطيرة مثل «Uncharted» وأفلام «مارفل» ومدى تأثيرها عليه على مر السنين، حيث قال: كنت أذهب إلى صالة الألعاب الرياضية في الصباح ويحدث أن أشعر بأنني لابد مزقت شيئا في ساقي، وكان الآخرون يقولون «لم يحدث ذلك»، لقد تعبت فقط وأنت تكبر بالسن.



وأعرب عن عدم اقتناعه بتجسيد شخصية



«Spider-Man»، خاصة بعد الإرهاق الشديد الذي أصيب به أثناء تصوير «Uncharted» الذي يتناول لعبة فيديو شهيرة تحمل الاسم نفسه.



وأضاف هولاند أنه أصيب بالتهاب الأوتار بحلول انتهاء تصوير الفيلم في مطلع العام الحالي، ويصر منتجو سلسلة «Spider-Man» على أن يكمل هولاند السلسلة، خاصة ان شركة «مارفل» بدأت فعليا في تصوير الجزء الجديد «Spider-man: No Way Home».



الجدير بالذكر أن الجزء الجديد من «Spider-Man» سيعرض على شاشات «سينسكيب» 16 ديسمبر المقبل.