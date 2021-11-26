مفرح الشمري



على قدم وساق تستعد اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي التي تنظمه وزارة الثقافة المصرية برعاية د.إيناس عبدالدايم، وستنطلق دورته المقبلة والتي تحمل رقم 28 برئاسة د.جمال ياقوت، في الفترة من 14 إلي 19 ديسمبر المقبل، وقد اعلن المهرجان في بيان سابق عن اختيار 14 عرضا دوليا يتنافس على جوائزه من دول عربية وأجنبية منها: انجلترا، ايطاليا، الدنمارك، أوكرانيا، ألمانيا، اندونسيا، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، السعودية، المغرب، السودان، فلسطين، تونس، والكويت، وتشارك مصر في المسابقة الرسمية بعرضين هما «ديفيليه» من إنتاج فرقة الرقص المسرحي الحديث المصري و«الجوزاء» إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة.



وعلى هامش عروض المهرجان، ستقام عدة ورش تدريبية مهمة تخدم المشهد المسرحي في العالم العربي ومفيدة للجميع من هواة وممثلين ومخرجين وفنيين والورش سيتصدى لتقديمها عدد من الشخصيات المتخصصة في المسرح وعناصره هي:



المخرج والممثل الإيطالي دانيلو كريمونتي يقدم ورشة بعنوان «ابداع الممثل والتغييرات المشهدية»، حيث سيقوم بتدريب المشاركين في ورشته علي أساسيات لغة الجسد: التنفس المتصل بالتوتر (الجسدي والعاطفي) والإيقاع والصوت، والعلاقة مع الفضاء والعلاقة مع الآخر.



مدة الورشة 20 ساعة «كحد أدنى» مقسمة في 5 أيام، بمعدل 4 ساعات يوميا، وسيتم اختيار 20 مشاركا «كحد أقصي» لتلك الورشة، والمشاركة في الورشة ستكون عبر الموقع الرسمي للمهرجان ومنصاته علي السوشيال ميديا عبر هذا الرابط: https://forms.gle/3G2FLZX42gDUP4nv9.



لينا خوري



من جهتها، تقدم المخرجة والمنتجة اللبنانية لينا خوري ورشة بعنوان «كيفية التحضير لتجربة أداء»، بحيث تعمل الورشة على تدريب المشاركين لتقديم مونولوج ناجح للكاستينغ، وسيكون التركيز على فهم النص والهدف منه، وكيفية تجسيد الشخصية وإبراز الموهبة والمؤهلات المميزة للممثل، وكذلك كيفية استعمال الجسد والصوت، واثبات الحضور، والتدريب على الليونة في أخذ تعليمات المخرج وتنفيذها.



مدة الورشة ثلاث ساعات، وسيتم اختيار10 مشاركين كحد أقصى، على أن يحضر من يتم اختياره إلى الورشة (مونولوج كوميدي أو تراجيدي) مدته بين الدقيقة او دقيقتين لتطبيق أهداف الورشة عليه وكذلك دراسة نقاط المزايا والضعف لكل مشارك، وسيتم المشاركة في الورشة عبر الموقع الرسمي للمهرجان من خلال هذا الرابط: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJq2DfPlrQcCIisZYcw4xOg2I1lp-YFNRhhlqm1XhfTT00Kw/viewform.



الكسندر يانس



من جانبه، يقدم الكسندر يانس ورشه بعنوان «تكنولوجيا خشبة المسرح» والتي يتم توجيهها خصيصا لفناني المسرح من مخرجين ومدربين ومصممين، وكذلك فنانو الرسوم المتحركة ولكل من يريد توسيع آفاقه واكتساب خبرات جديدة، وكذلك مشاركة خبراته الخاصة، على ألا يزيد عدد المشاركين في الورشة عن 10 متدربين كحد أقصى.



الكسندر يانس من مواليد 1982، من رواد الإعداد المرئي وتصميم وتركيبات الوسائط المتعددة بالمسرح، ويستخدم الكسندر اساليب التكنولوجيا الجديدة في إنشاء وتصميم وتصوير واستخدام المجسم ثلاثي الأبعاد والواقع الافتراضي وربطها بالتقنيات التناظرية والتقنية والبصرية، وهو ايضا احد مؤسسي موقع kilku.com collective.



جون فريمان



من جهته، سيقدم المخرج الانجليزي جون فريمان ورشة بعنوان «إبداع المشهد التمثيلي»، والتقديم لتلك الورشة سيكون متاحا للمحترفين والهواة، وخلال الورشة سيتم تشجيع المشاركين على اكتشاف الكثير من العناصر الابداعية بداخلهم، حيث سيتفاعل المشاركون مع ستة أنماط للأداء وهي: التقليد، الإشارة، التعبير، الاستعارة، الوصف، والواقع.