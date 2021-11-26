سعود عبدالعزيز



داهم رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة مصنعا للخمور المحلية وضبط بداخله 14 وافدا من جنسيات آسيوية جار إبعادهم عن البلاد، كما صادر رجال المباحث كميات كبيرة من المواد المسكرة الجاهزة للترويج داخل السوق المحلي الى جانب ادوات ومعدات تصنيع المواد المخدرة.



وقال مصدر امني ان معلومات وردت الى رجال مباحث شؤون الاقامة عن استغلال وافدين لملحق لتصنيع الخمور المحلية في محافظة الفروانية، وعليه تم اخطار وكيل القطاع اللواء انور البرجس والذي وجه بمداهمة المصنع وضبط من بداخله، وعليه قام رجال المباحث بتنفيذ التعليمات، وتبين ان عددا من الوافدين المتواجدين داخل الملحق مخالفون لقانون الاقامة، هذا وأرفق تقرير بشأن الضبطية في ملف ابعاد الوافدين، وجار اتلاف المضـبـوطات من المواد المسكرة وأدوات التصنيع.



من جهة أخرى، ألقى رجال الادارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على وافد هندي بعد معلومات عن حيازته لمواد مخدرة بقصد الاتجار، وبعد استصدار اذن نيابي تم ضبط الوافد داخل مسكنه في الجليب وعثر بحوزته على كمية من مادة الحشيش.



يشار الى ان مباحث شؤون الاقامة تقوم بملاحقة المخالفين خاصة العاملين لدى مكاتب وهمية.