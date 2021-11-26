قال وزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ ثامر العلي ان المؤسسة الأمنية تشجع دائما منتسبيها على مواصلة مسيرتهم العلمية ايمانا منها بأنه لا سبيل إلى تطوير الجهاز الأمني إلا بإعداد وتنمية العنصر البشري من خلال تنمية قدراتهم العلمية ومهاراتهم الميدانية لمواجهة التحديات الأمنية ومستجداتها.



وأكد العلي في تصريح صحافي على هامش مشاركته ووكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف حفل تخريج كوكبة جديدة من ضباط الصف المتخصصين، الذين اتموا الدورة الحادية عشرة لضباط الصف الجامعيين لترقيتهم الى رتبة ملازم والتي عقدت خلال الفترة من 2021/8/1 حتى 2021/10/7 على ضرورة التسلح بالعلم والمعرفة ومواصلة الاجتهاد لخدمة العمل الأمني، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في عملهم المقبل



وكانت مراسم الحفل بدأت بالسلام الوطني ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم بعدها ألقى مدير عام الادارة العامة للتدريب العميد فراج الرسمان كلمة ثمن فيها دعم قيادات الوزارة لقطاع التعليم والتدريب مما كان له الأثر الإيجابي في الارتقاء بالعملية التعليمية والتدريبية لكافة منتسبي القطاع.



ثم قام مساعد مدير عام الإدارة العامة للتدريب العميد خالد البحوه بتلاوة قرار التعيين، وتلا القسم رئيس قسم دورات الترقية العقيد عيد الاذينة، ثم اهدى وكيل وزارة الداخلية المساعد للتعليم والتدريب الشرطي اللواء ناصر بورسلي وزير الداخلية ووكيل وزارة الداخلية درعين تذكاريتين.



هذا، وقام العلي ومرافقوه بجولة تفقدية في مرافق الأكاديمية حيث شاهد عرضا للفنون القتالية للطلبة ضباط الصف (الرقباء الأوائل) اشتمل على مجموعة مختلفة من الفنون القتالية والعسكرية ومهارات الدفاع عن النفس، وعرضا لفرقة الموسيقى ثم عرضا للخيالة، ثم توجه الوزير إلى ميدان الموانع وشاهد عرضا لطلبة ضباط الاختصاص على اجتياز الموانع بكل أنواعها، واختتم العلي جولته بتفقد القاعات الدراسية، وشاهد الطلبة على مقاعد الدراسة، ثم تفقد مهاجع الطلبة الضباط الدفعة (47).



وأثنى وزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة على الجدية والحماس والقوة البدنية والتدريبية العالية التي قدمها الطلبة في العروض، متمنيا لهم التوفيق لكي ينضموا إلى المنظومة الأمنية والعين الساهرة لخدمة الوطن والمحافظة على أمنه واستقراره.