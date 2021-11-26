عـقـدت مـحـكـمـة الاستئناف أمس أولى جلساتها لنظر استئناف المواطن «ف.ص» المتهم بجريمة قتل المواطنة فرح أكبر لحكم محكمة الجنايات القاضي في السادس من يوليو الماضي بإعدامه شنقا.



وقـررت الـدائـرة الجزائية الثانية، برئاسة المستـشـار نصر آل هيد، تأجيل الاستئناف إلى الثالث عشر من يناير المقـبل، وذلك لتقديم تفريغ كاميرات إدارة المباحث الجنائية لحظة تقدم المـغـدورة وقـريـبتها بشكوى للإدارة، حيث تعرضتا قبل نحو شهرين من جريمة القتل لمحاولة دهس وشروع بالقتل بمركبة المتهم حسب ادعاء وكيل الورثة.



وكان المتهم قد استأنف الحكم الأولي الذي أدانه بسبع تهم هي:



الخطف عن طريق القوة ـ القتل عمدا مع سبق الإصرار ـ خطف قاصر بالقوة ـ تهديد بإلحاق الضرر ـ إتلاف مركبة عـمدا ـ السير على رصيف المشاة ـ الدخول عكس السير.