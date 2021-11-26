عبدالكريم أحمد

أصدرت محكمة جنح المرور برئاسة القاضي سالم نصر آل هيد، أمس أحكاما بإدانة عدد من المواطنين والمقيمين لقيامهم بإيقاف مركباتهم في مواقف مخصصة للمعاقين.



وقضت المحكمة بحبس كل من المتهمين لمدة أسبوع مع تقدير كفالة بمبلغ 500 دينار لوقف النفاذ لمدة ثلاث سنوات، لمخالفتهم قواعد قانون المرور ذات الصلة بممنوع الوقوف في مواقف المعاقين.



من جهة أخرى، أسفرت حملة لقطاع المرور والعمليات أول من امس، واستمرت لمدة ساعتين في منطقة أسواق القرين، عن تحرير 312 مخالفة أغلبها مخالفات امن ومتانة وانتهاء التأمين والقيادة بلا رخصة سوق، وتمت احالة عدد من المركبات المخالفة الى كراج الحجز وبعض المخالفين الى نظارة المرور إلى جانب سحب عشرات رخص السوق ودفاتر المركبات المخالفة.