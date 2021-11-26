سعود عبدالعزيز



توفي مواطن (23 عاما) في حادث انقلاب مركبة رباعية على الخليج العربي، وأصيب في الحادث ذاته 3 أشقاء كويتيين، وتم فتح تحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه.



من جهة أخرى، وجه محقق مخفر جابر الأحمد قضية شروع في الانتحار لشاب كويتي (36 عاما) على خلفية وصوله الى المستشفى مصابا بجرح قطعي. وقال مصدر امني ان مواطنا اصطحب شقيقه المصاب الى مستشفى الصباح، وبسؤاله عن أسباب ما لحق به قال انه لا يعلم، ومن المقرر إخضاع الشاب المصاب للتحقيقات بعد تحسن حالته الصحية.



على صعيد آخر، أحيلت جثة وافدة مصرية في العقد الثالث من عمرها الى الطب الشرعي للوقوف على أسباب وفاتها، وكان حارس بناية في الفروانية أبلغ عن انبعاث رائحة كريهة من شقة الوافدة، وعليه تم فتح باب الشقة واكتشاف وفاتها، ورجح الطب الشرعي ان تكون الوفاة مر عليها فترة، ومن المقرر ان يقف الأطباء الشرعيون على ملابسات الوفاة، فيما تبين ان باب الشقة كان مغلقا من الداخل.على صعيد آخر، تعامل رجال إطفاء مركز الاسناد فجر امس مع حادث انقلاب شاحنة محملة بقطع من الأثاث قادمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة على طريق السالمي عند الكيلو 50 باتجاه الجهراء، ولم يوقع الحادث اي اصابات بشرية.