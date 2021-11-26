محمد راتب



شهد سوق شرق للسمك ارتفاعا غير مسبوق في سعر سلة الروبيان التي وصلت إلى 100 دينار على الرغم من الركود الحاصل، إلا أن السبب الأرجح لارتفاع السعر هو غياب عدد من الأنواع عن السوق، وأبرزها الميد الذي لم يشهد السوق تواجدا له على الإطلاق على الرغم من بيع السلة منه أول من أمس بـ 15 دينارا.



وقد قامت «الأنباء» بالحصول على أسعار الأسماك خلال جولتها في السوق، حيث تراوح سعر كود النويبي بين 20 و22 دينارا، والشعوم الكويتي 20 دينارا، ووصل سعر كيلو النويبي إلى 2 دينار، والشعوم 2.5 دينار، والروبيان الجامبو 4.5، والكابوريا 2 دينار، والسلمون 3.5 دنانير، والسيباس 3.5، والوسط منه 3، والبلطي دينار، والبوري 2، والخثاق 1، والشعري 2 دينار.