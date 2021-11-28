ضرورة معالجة نقص العمالة والفاقد التعليمي وتفعيل دور جهاز التوجيه الفني لمتابعة وتقييم المعلم ورئيس القسم

عبدالعزيز الفضلي



طالبت توصيات ملتقى مديري المدارس الذي نظمته جمعية المعلمين مؤخرا بضرورة معالجة مشكلة نقص عدد العمالة في المدارس، وتطبيق العدالة في أنصبة الهيئات الإدارية والتعليمية، ومعالجة المصاعب التي واجهت المدارس بخصوص الفاقد التعليمي وتفعيل أدواته، وتوفير دليل مدرسي شامل عن الوصف الوظيفي، ومراعاة الأخذ برأي أهل الميدان التربوي في القرارات التربوية، ووضع قوانين خاصة لضبط السلوك المنافي للعادات والتقاليد والقيم والدين، وتفعيل دور جهاز التوجيه الفني في الميدان التربوي لمتابعة وتقييم المعلمين ورئيس القسم.



وطالبت التوصيات بمنح الإدارات المدرسية صلاحيات أوسع في أوجه الصرف للصندوق المالي لخدمة العملية التعليمية والتربوية، إلى جانب تسكين الوظائف الإشرافية بصورة عاجلة لتخفيف الأعباء عن المديرين المكلفين بمدرستين، وإعادة النظر في موضوع الترقي للوظائف الإشرافية في مرحلة رياض الأطفال، والنأي بالميدان التربوي من التدخلات الخارجية وتحصينه من أشكال التدخلات خاصة في التعيين والنقل والندب والالتزام الكامل بالقوانين واللوائح والنظم، ومراعاة عدم تكرار أسماء المدارس المتميزة في كل عام لإعطاء فرصة للمدارس الأخرى المستحقة، وإنصاف العاملين في المرحلة الثانوية من خلال زيادة مكافآتهم نظرا لزيادة أيام عملهم، وإعطاء التربية العملية مدة أكبر للتدريب في الميدان التربوي دون الاكتفاء بنصف فصل دراسي واحد، والحاجة الماسة إلى تفعيل ووضع خطة استراتيجية من المجلس الأعلى للتخطيط للعملية التعليمية، وزيادة دور مراكز التطوير المهني في المناطق التعليمية.



كما شملت توصيات الملتقى عدة مقترحات، منها: العودة الكاملة للحياة الدراسية الطبيعة، ومنح الإدارات المدرسية صلاحيات أوسع لاتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة العملية التعليمية داخل المدرسة، وتفعيل مشروع الرخصة المهنية للمعلمين وفقا لمعايير الكفاءة المطلوبة في الأداء، وإعادة النظر في قبول الأعداد الكبيرة في كليات التربية والتربية الأساسية طبقا لطبيعة واحتياجات الميدان التربوي وتفعيل مركز التقويم في الوزارة لمتابعة مخرجات العملية التعليمية، وأن تكون مادة اللغة العربية ضمن التخصصات النادرة لتشجيع الشباب الكويتي على دراستها نظرا لملاحظة عزوفهم عن هذا التخصص في كلية التربية والتربية الأساسية، ومقترح بعودة مادة التربية البدنية في المرحلة الثانوية.



من جانبه، أشار رئيس جمعية المعلمين حمد الهولي إلى رفع التوصيات إلى وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب خلال لقاء مع مجلس إدارة الجمعية، حيث تم استعراض أبرز ما جاء في التوصيات والمقترحات والتأكيد على أهميتها لكونها جاءت بشكل صريح وشفاف ومباشر من الإدارات المدرسية، وكشفت عن أبرز المعوقات التي تواجه الإدارات، وما يتطلب العمل به من أجل تهيئة الأجواء المستقرة والعادلة لأهل الميدان من أجل أداء رسالتهم على الوجه المنشود، ومناقشة نشرة الوظائف الإشرافية، والهيكل التنظيمي للتواجيه الفنية والتخصص النادر، وبدل الشاشة للمعلمين، ومشكلة نقص العمالة.



وأضاف الهولي ان الجمعية استضافت رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الأمة د.حمد المطر بحضور مجموعة من الموجهين الفنيين، وذلك ضمن المساعي الحثيثة لمعالجة قضية الهيكل التنظيمي للتواجيه الفنية، ونقل الصورة الكاملة حول حيثيات هذه القضية والمطالبة بأن تمارس اللجنة التعليمية دورها في تبنيها وبما يصب في مصلحة مسيرتنا التربوية وتحقيق كل ما يصبو إليه الموجهون والموجهات للقيام بدورهم بالشكل الأمثل.