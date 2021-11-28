أعلن مساعد عميد شؤون الطلبة للتوجيه الطلابي بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.سلمان حاجي عن استعدادات الهيئة لانتخابات الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة للعام الدراسي 2021 ـ 2022 والتي ستقام يوم الاثنين 6 ديسمبر المقبل من خلال تواصل عمادة شؤون الطلبة مع الجهات الإدارية الداخلية والخارجية وجميع الجهات المعنية بتذليل كل العقبات وسرعة الانتهاء من الاستعدادات اللازمة للانتخابات لخروجها بالمظهر المشرف واللائق بالهيئة وهو المظهر الذي تعودت أن تظهر به الهيئة بشهادة جميع الجهات.



وصرح رئيس لجان الانتخابات د.حاجي بأن عدد الطلبة الذين يحق لهم التصويت قد بلغ 44097 طالبا وطالبة موزعة على 13 لجنة اقتراع بكليات ومعاهد الهيئة.



كما أكد د.حاجي على أنه لن يسمح بالدخول إلى لجان الاقتراع أو الفرز إلا للمطعمين بجرعتين فقط، أما بالنسبة للمطعمين بجرعة واحدة وغير المطعمين فلابد من إحضار شهادة PCR قبل الاقتراع بـ 48 ساعة.



كما ذكر أن الاقتراع والتصويت سيبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء وسيتم فرز الأصوات وإعلان النتيجة النهائية للانتخابات بلجنة الفرز الرئيسية بكلية الدراسات التجارية ـ بنات ـ بعد تجميع صناديق الاقتراع من لجان الاقتراع في نفس اليوم ابتداء من الساعة الثامنة مساء حتى إعلان النتيجة النهائية.