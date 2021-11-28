انطلقت صباح امس اختبارات القدرات الأكاديمية لطلبة الصف الثاني عشر والتي تعقد للمرة الثانية خلال العام الجامعي 2021/2022، حيث استقبلت جامعة الكويت 7127 طالبا وطالبة لتأدية اختبارات القدرات الأكاديمية في عدد من المواقع الجامعية، وسط الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية المطلوبة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، حرصا من الجامعة على سير تلك الاختبارات في أجواء صحية وآمنة لأبنائنا لطلبة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الإدارات المعنية.



وذكرت مساعد نائب مدير الجامعة للتقييم والقياس د.رواء سعود الجارالله أن عدد الطلبة المتقدمين لأداء اختبار القدرات الأكاديمية بلغ 7127 طالبا وطالبة، في اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات، وذلك تمهيدا لقبولهم في جامعة الكويت.



وبينت د.الجارالله أن الاختبارات ستعقد في عدد من المواقع الجامعية وهي مركز العلوم الطبية بالجابرية وحرم كلية الهندسة بالخالدية ومدينة صباح السالم الجامعية بمبانيها الجنوبية، كما تمت الاستعانة بمبنى كلية الآداب الشمالي بمدينة صباح السالم الجامعية. وأشارت إلى أن جامعة الكويت تقدم ثلاث فرص للاختبارات في كل عام جامعي في الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني، وتعد اختبارات اليوم ثاني اختبار ضمن المحاولة الأولى قبل القبول للفصل الدراسي الأول القادم، وهناك فرصتان سيتم تحديد وقتهما لاحقا، حيث تم تقسيم الطلبة لعدة دفعات على مدى شهر ونصف الشهر ليتسنى الالتزام بالاشتراطات الصحية المتبعة من قبل وزارة الصحة وللمحافظة على صحة وسلامة الطلبة. وفيما يخص الطلبة المصابين بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19 أوضحت د.الجارالله أنه عليهم التواصل عبر البريد الإلكتروني التابع للقسم والمدون ببطاقة الدخول والموجود أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للمكتب لتزويدهم بما يثبت الإصابة، متمنية لهم الشفاء العاجل بإذن الله، وأضافت أنه بإمكان الطلبة الدخول على نظام التسجيل لمعرفة النتائج بعد الإعلان عنها.