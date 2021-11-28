عبدالعزيز الفضلي

أعلن مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة التربية بالإنابة سعود الجويسر ان الإدارة بصدد إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لوزارة التربية، حيث سيضم خدمات متعددة منها صفحة إلكترونية لكل منطقة تعليمية لتكون واجهة رسمية إلكترونية تضم جميع المعلومات التي يحتاجها المستخدم.

جاء ذلك في كتاب وجهه الجويسر للمناطق التعليمية، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، حيث بين خلاله ان الصفحة تشمل نبذة تعريفية عن المنطقة كاسم المدير، عنوان المبنى، أرقام التواصل للأقسام التابعة وغيرها من المعلومات التعريفية بالخدمات التي يتم تقديمها من قبل المنطقة إضافة إلى الأخبار والإصدارات وغيرها من البيانات المطلوبة لعرضها على الصفحة. ودعا الجويسر إلى تحديد موعد لعقد اجتماع لمناقشة الإجراءات اللازمة لإطلاق الصفحات.