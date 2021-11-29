اجتمعت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) مع ممثلي وزارة الدفاع بحضور ممثلي جمعية الشفافية الكويتية لبحث ترتيب الكويت على مؤشر نزاهة الدفاع الحكومي GDI الصادر عن منظمة الشفافية الدولية 2020.



ومثل «نزاهة» في الاجتماع الأمين العام المساعد للوقاية م.أبرار الحماد، ومن جانب وزارة الدفاع وكيل الوزارة الشيخ فهد جابر العلي، ومن جمعية الشفافية رئيس مجلس الإدارة ماجد المطيري.



وتم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين «نزاهة» ووزارة الدفاع في تنفيذ التوصيات التي من شانها تحسين مركز الكويت على المؤشر، من خلال تعزيز الإفصاح الحكومي وشفافية الإجراءات إضافة الى بحث أهمية هذه المؤشرات الدولية وما يصاحبها من تقارير لتكون مصدر لمعرفة أوجه التطوير وأفضل الممارسات الدولية وتحسين المؤشرات التي تؤثر بشكل طردي على بعضها بعضا وما يتطلبه ذلك من تكثيف جهود مؤسسات الدولة في تحسين مكانة الكويت في المؤشرات الدولية.