أحمد خميس



اقتيدت وافدة آسيوية ومواطنها الى ادارة الابعاد الاداري على خلفية ممارستهما الفعل الفاضح داخل مركبة في منطقة السالمية، فيما زود المبلغ رجال أمن حولي بمقطع فيديو يوثق الفعل الفاضح وجلوس الوافدين في المقعد الخلفي وتبادل القبلات تمهيدا لما هو أبعد.

وبحسب مصدر امني، فإن مواطنا ابلغ عمليات وزارة الداخلية بأنه شاهد صباح أول من امس مركبة متوقفة وبدأت المركبة تهتز، وهو ما دعاه الى الاقتراب من المركبة، ليشاهد الوضع المخل، فما كان منه الا ان أخرج هاتفه ووثق الواقعة.



وقال المصدر: انتقلت دورية وتم توقيف الوافدين بعد ان اطلعا على المقطع الفاضح، والذي اطلعت «الأنباء» عليه.