كرم وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الاقامة اللواء انور البرجس عددا من العاملين من منتسبي الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة التابعة للقطاع وذلك لتميزهم بالعمل ومجهودهم الملحوظ وتذليل كل العقبات أمام الجمهور لإنجاز معاملاتهم بسرعة وبكل سهولة.



وأكد اللواء البرجس ان التكريم يأتي انطلاقا من استراتيجية وزارة الداخلية بمكافأة المجد ليكون حافزا على بذل المزيد من الجهد والعطاء. هذا، وتقدم المكرمون بخالص الامتنان والتقدير لهذه اللفتة الكريمة والتكريم اللائق الذي يدفع الجميع الى بذل مزيد من الجهد والإنجاز.



ويأتي التكريم عقب قيام رجال مباحث شؤون الإقامة بمداهمات لمكاتب وهمية تقوم بتشغيل عمالة منزلية مخالفة، وكذلك مداهمة مصانع تستغل في تصنيع الخمور تقام في شقق يقوم عليها وافدون مخالفون لقانون الاقامة ومتغيبون.