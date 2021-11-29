عبدالله قنيص



شرع رجال إدارة بحث وتحري محافظة الجهراء، في البحث عن شخص مجهول انتحل صفة رجل شرطة وسلب وافدا آسيويا بالقوة مبلغ 760 دينارا مقابل مسجد الرطام في منطقة الجهراء. وسجلت القضية بموجب تعليمات من وكيل النائب العام الخافر باعتبارها جناية، فيما قدم المجني عليه رقم لوحة المركبة التي يستقلها المدعى عليه، وسط ترجيح مصدر أمني بأن المركبة التي استخدمت مسروقة، أو ان اللوحة التي عليها مسروقة، مشيرا الى ان اغلب اللصوص او ممارسي هذه الجرائم يرتكبون جرائمهم بواسطة مركبات أبلغ عن سرقتها او يضعون لوحات مغايرة بحيث يصعب الاستدلال عليها.



وقال مصدر امني ان وافدا هنديا يدعى ظفر من مواليد 1993 افاد بأنه خلال سيره في الجهراء أوقفه شخص يستقل مركبة أميركية فارهة وأبلغه انه رجل مباحث وطلب هويته وقام بتفتيشه وسرقة المبلغ الذي كان بحوزته.