محمد الجلاهمة - أحمد خميس



تسبب حريق مأساوي شهدته منطقة الصليبية ظهر امس، في وفاة سيدة مسنة 70عاما وابنتها 40 عاما وحفيدة المسنة وابنة الأخرى المتوفاة وهي طفلة 7 سنوات، كما أصيبت شقيقة الطفلة والتي تبلغ من العمر 5 سنوات، جميعهم من غير محددي الجنسية، فيما فتحت قوة الإطفاء العام والأدلة الجنائية تحقيقا للوقوف على أسباب الحريق الذي بدأ في صالة المنزل المكون من طابق واحد والوقوف على ملابساته.



يشار إلى ان ضحايا الحريق والطفلة المصابة نقلوا الى المستشفي وتوفي ثلاثة منهم جراء استنشاق كميات كبيرة من الدخان وحروق متفرقة.



إلى ذلك، أصدرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام بيانا أعلنت فيه وقوع ثلاث وفيات وإصابة طفلة في حادث حريق منزل بمنطقة الصليبية أمس الأحد.



وأوضحت الادارة أن غرفة العمليات تلقت بلاغا يفيد باندلاع حريق منزل وهناك أشخاص محتجزون، وعلى اثره سارعت فرق الإطفاء من مراكز الصليبخات والاستقلال للذهاب الى موقع الحادث وكان الوقت المستغرق للوصول 5 دقائق.



وأضافت الادارة أن فرق الإطفاء باشرت بعملية انقاذ المحتجزين وهم امرأتان وطفلتان وجميعهم من غير محددي الجنسية، واحدة في العقد السابع من عمرها، والثانية في العقد الرابع وطفلتان، وكان ثلاثة منهم في حالة فقدان للوعي، وبعد الكشف عليهم من قبل فنيي الطوارئ الطبية تبينت وفاة ثلاثة، امرأتين وطفلة.



هذا، وباشر فريق من إدارة تحقيقات الحوادث التابع لقوة الإطفاء العام عمله لمعرفة ملابسات الحادث.