قامت إدارة الأمن والسلامة وبمشاركة قطاع التخطيط في جامعة الكويت بالتعاون مع وزارة الداخلية - الإدارة العامة للمرور ممثلة بقسم العلاقات العامة والتوعية المرورية، بتنظيم أسبوع الحملة التوعوية المرورية لنشر الثقافة المرورية وتوعية الطلبة ومنتسبي الجامعة بضوابط الأمن والسلامة المرورية وذلك خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 2 ديسمبر.



وبهذه المناسبة تقدم الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والقائم بأعمال الأمين العام المساعد لإدارة المرافق علي الأستاذ بجزيل الشكر للقائم بأعمال مدير إدارة الأمن والسلامة ولقطاع التخطيط على جهودهم وتعاونهم مع وزارة الداخلية، لإنجاح هذه الحملة.



هذا، وذكر القائم بأعمال مدير إدارة الأمن والسلامة بجامعة الكويت يوسف الخميس أنه من المهم التركيز على توعية الطلبة ومنتسبي الجامعة بالالتزام بالأنظمة المرورية خاصة الإشارات المرورية والمواقف المخصصة، بعد ملاحظة ظاهرة عدم الالتزام بالقوانين المرورية.



من جانبه، بين رئيس قسم العلاقات العامة والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور العقيد نواف عبدالله أن الحملة تتضمن توعية الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وتذكيرهم بأهمية الالتزام بالأنظمة المرورية سواء داخل الحرم الجامعي أو خارجه، والتركيز على بعض السلبيات الموجودة والتي تمت ملاحظتها داخل المواقف والتي أدت لزيادة الحوادث المرورية والمخالفات أيضا، متمنيا أن تصل الحملة لأهدافها المرجوة بأسرع طريقة ممكنة حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين.



بدورها، أشارت رئيسة قسم التخطيط المروري بجامعة الكويت م.علياء الفارسي ٌإلى أن مدة الحملة أسبوع مبينة أن الهدف الرئيسي للحملة هو نشر الثقافة والتوعية المرورية وذلك لاختلاف التقاطعات في حرم مدينة صباح السالم الجامعية عن باقي كليات جامعة الكويت لوجود الإشارات المرورية وقوانين وأنظمة مختلفة منها تحديد السرعة وإشارة المشاة والمواقف المخصصة، مشيرة إلى أن التركيز كان على المخالفات المكررة من قبل الطلبة.