من المعروف أن قاضي التنفيذ هو أحد رجال القضاء يختص بتنفيذ كل من القضايا المدنية والتجارية، كما أن قاضي التنفيذ ليس شخصا مستقلا عن القضاء العادي، بل هو قاض في محكمة البداية في المنطقة التي توجد فيها محكمة بداية أو قاض في محكمة الصلح في المنطقة التي ليس فيها محكمة بداية. كما يمكن تحديد اختصاص قاضي التنفيذ في الاختصاصين التاليين: الاختصاص الإداري وهو ان القاضي ما يصدره من قرارات وأوامر بمناسبة تنظيمه لعمله وحسن سيره، والثاني الاختصاص القضائي وهو يشمل اختصاص قاضي التنفيذ بصلاحية الفصل في كل ما يتعلق بمنازعات وإشكالات التنفيذ مهما كانت قيمتها.



حراب محمد السبيعي - كلية الدراسات التجارية/ تخصص قانون