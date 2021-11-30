يعد مبدأ التقاضي عل درجتين أحد أهم مبادئ القضاء، وهو حق مكفول لكل متقاض أو خصم، بأن يعرض خصومته أمام أكثر من قاض أو محكمة للنظر والبت فيها، وهي بمنزلة إتاحة الفرصة لصاحب الدعوى الذي أخفق في دعواه لعرض نفس النزاع أمام محكمة أعلى درجة وهيئة قضائية مختلفة لتفصل فيها من جديد، إما بإقرار الحكم الأول وتأييده، وإما بنقضه وإبطاله . يمر كل متقاض بطور أول تنظر بموجبه احدى المحاكم إلى دعواه، وتسمى بمحاكم الدرجة الأولى كالمحكمة الابتدائية، وطور ثان يستأنف فيها الأحكام وهي محاكم الدرجة ثانية كمحاكم الاستئناف.



حمد عبدالله الشنفا - كلية التجارة/ تخصص قانون