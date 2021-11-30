عبدالعزيز الفضلي

دعا وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب قطاعات الوزارة المختلفة الى اعداد وتقديم خطة عاجلة لاستعدادات الوزارة لأسوأ الاحتمالات التي من الممكن أن تحدث في حال دخول المتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد (أوميكرون).



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«الأنباء» ان تعليمات اليعقوب جاءت بعد وصول «أوميكرون» الى بعض الدول، مشيرة الى ان الامور ولله الحمد مستقرة ولكن الحذر واجب وعلينا جميعا العمل بروح الفريق الواحد للتصدي لأي طارئ في هذا الجانب.



وبينت المصادر أن الوزارة تخشى العودة الى المربع الاول من ازمة فيروس كورونا، لافتة الى انها تعمل جاهدة الى الاستمرار في خطتها وعدم الاقتراب من الخطة الدراسية والعملية التعليمية بشكل عام، مشيرة الى ان الدراسة بالحضور إلى المدارس خط أحمر.



وأكدت المصادر ضرورة التشدد في تطبيق الاشتراطات الصحية والاستمرار في توفير المستلزمات الطبية المطلوبة كالمعقمات والكمامات والأجهزة الحرارية في قطاعات الوزارة ومناطقها التعليمية المختلفة ومدارسها بجميع مراحلها، متمنية زوال هذا الوباء وان نستمر في العودة للحياة الطبيعية كالمعتاد.