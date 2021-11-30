تأتي أهمية القضاء المستعجل في هذا العصر تبعا للتقدم الاقتصادي واتساع نظام المعاملات وما يترتب على ذلك من نهضة تشريعية أخذت تساير هذا النشاط في مختلف اتجاهاته. ويختص القضاء المستعجل بالمسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت ولكن يتوافر شرطان: الأول: توافر ركن الاستعجال في المنازعة المطروحة. الثاني: أن يكون المطلوب إجراء وقتيا لا فصلا في أصل الحق. بمعنى: أن يكون الطلب وقتيا يحدد مركز الخصوم تحديدا مؤقتا، دون أن يتناول حقوق الخصوم بالتأكيد أو التعديل أو الإلغاء.مثال: تعيين حارس قضائي على عين متنازع على ملكيتها دون أن يختص قاضي الأمور المستعجلة بالحكم بالملكية لأحد الخصوم.



سليمان سعد ضاري العنزي - تخصص/ قانون