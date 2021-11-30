أكد م.هشام سعيد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، أنه سيتم السماح لمعتمري الخارج القادمين بتأشيرة عمرة، المحصنين بجرعات اللقاح المعتمد في المملكة، بالبدء مباشرة في العمرة، دون الحاجة لتطبيق الحجر المؤسسي.



وقال سعيد في مؤتمر صحافي أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» امس إن تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لمدة 3 أيام سيكون على معتمري الخارج القادمين بتأشيرة عمرة، من المحصنين بجرعات اللقاح المعتمد لدى منظمة الصحة العالمية، حيث إنه عقب 48 ساعة من الحجر المؤسسي يتم تقديم شهادة فحص مخبري (PCR) سلبية، ليتوجهوا مباشرة لأداء مناسك العمرة.



من جهته، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية د. محمد العبدالعالي، أن الجائحة لاتزال قائمة على المستوى العالمي، وأن هناك مجموعة من المناطق حول العالم تشهد ارتفاعا في حالات الإصابة.



وأكد د.العبدالعالي أن الجرعة التنشيطية ليس لها أي أعراض تختلف عن الجرعتين السابقتين وإنما هي نفس الأعراض تماما، مبينا أن الجرعة التنشيطية ضرورية ليس لوجود المتحورات فقط.



وفي السياق، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تعليماتها إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بشأن السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول للمسافرين ممن تلقوا جرعة واحدة من اللقاح داخل المملكة. وأوضحت الهيئة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) امس أن التعميم ينص على السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول للمسافرين ممن تلقوا جرعة واحدة من اللقاح داخل المملكة، مع تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لمدة (3) أيام على المسافرين. وأكدت أن العمل بهذه الإجراءات يسري ابتداء من الساعة (1:00) صباحا من يوم السبت المقبل الموافق 1443/4/29هـ. وشددت الهيئة في بيانها على أنه على جميع الناقلات الاستمرار بتوعية المسافرين بأهمية الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة في المملكة.