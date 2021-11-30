حذر كبير علماء الأوبئة في جنوب افريقيا أمس من أن يؤدي ظهور الفيروس المتحور الجديد «أوميكرون» إلى ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد هذا الأسبوع بثلاثة أضعاف.



وأبلغ مراقبو الصحة عن أكثر من 2800 إصابة الأحد، وهو ارتفاع من المتوسط اليومي الذي بلغ 500 في الأسبوع السابق و275 في الأسبوع الذي سبقه.



وقال الطبيب سليم عبدالكريم في إيجاز صحافي عبر الانترنت «أتوقع أن نتجاوز 10 آلاف إصابة يومية وأن يزيد الضغط على المستشفيات خلال أسبوعين أو ثلاثة».



ورجح عبدالكريم أن تكون لقاحات «كوفيد-19» الحالية فعالة في الحماية من الأعراض الشديدة لسلالة «أوميكرون» المكتشفة حديثا أو الحاجة إلى دخول المستشفى جراء الإصابة بها. وقال الأستاذ الذي كان المستشار الرئيسي للحكومة خلال جهود الاستجابة الأولى للجائحة، إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان «أوميكرون» يتسبب في ظهور أعراض مرضية أكثر حدة من السلالات السابقة.



ومع ذلك، يبدو أن هذه السلالة أكثر قابلية للانتقال وأكثر قدرة على إصابة الأشخاص المحصنين سواء من خلال الحصول على التطعيم أو التعافي من عدوى سابقة.



وقال عبدالكريم في مؤتمر صحافي «بناء على ما نعرفه وكيفية تفاعل السلالات الأخرى المثيرة للقلق مع مناعة اللقاحات، يمكننا أن نتوقع أننا سنظل نرى فعالية عالية في تحاشي الحاجة لدخول المستشفيات أو الأعراض الشديدة، ومن المرجح أن تظل تلك الحماية قوية».