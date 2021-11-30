كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان امس عن عزمه زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر فبراير المقبل. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية للانباء عن أردوغان قوله للصحافيين من على متن الطائرة خلال عودته من تركمانستان بعد مشاركته في القمة الـ 15 لرؤساء منظمة التعاون الاقتصادي «ستكون لي زيارة إلى الإمارات في فبراير القادم على رأس وفد كبير».



واضاف «وضعت الإمارات خطة استثمار قيمتها عشرة مليارات دولار. وبذلك يمكننا بناء مستقبل مختلف تماما».



وأشار اردوغان الى ان تركيا ستقدم على خطوات مشابهة مع مصر وإسرائيل على غرار ما قامت به مع الامارات.



وفي رده على سؤال حول إمكانية لعب تركيا دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا، أكد الرئيس التركي أن انقرة تقف إلى جانب إحلال سلام في المنطقة لاسيما فيما يتعلق بأتراك شبه جزيرة القرم.



وشدد على أن تركيا ترغب في المشاركة في معالجة التوتر بين روسيا وأوكرانيا من خلال الحوار بين الجانبين.