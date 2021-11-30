أعلنت وزارة الدفاع الروسية امس أن الفرقاطة «الأدميرال غورشكوف» أطلقت صاروخا من طراز «تسيركون» بمدى قياسي تجاوز الـ 400 كلم.



وقالت الوزارة في بيان: «لقد أطلقت فرقاطة «الأدميرال غورشكوف» التابعة للأسطول الشمالي في شمال روسيا صاروخا من طراز «تسيركون»، وذلك في إطار استمرار التدريبات على إطلاق الصواريخ الفائقة للسرعة الصوت، والتي تجاوز فيها مداه القياسي ليقطع أكثر من 400 كيلومتر».



وأضافت «أن إطلاق الصاروخ، الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، يتوافق مع المعايير المحددة، حيث تمت إصابة الهدف بضربة مباشرة».



يذكر أن صاروخ «تسيركون» الروسي يعتبر أول صاروخ «كروز» مجنح فرط صوتي في العالم يطلق من البحر، وتفوق سرعته سرعة الصوت بمقدار 8-9 ماخ ما يعادل نحو 10 آلاف كيلومتر في الساعة.